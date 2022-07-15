Производство легковых машин для России в 2022 году упало на 60%, в апреле снижение было семикратным

Аналитики отмечают существенное снижение производства легковых автомобилей для российского рынка на автозаводах в России, Белоруссии и Казахстане. В апреле оно сократилось в семь раз, но антирекорд случился в мае.
За шесть месяцев 2022 года для внутреннего рынка России было выпущено 275 358 легковых, 54 488 легких коммерческих и 49 340 грузовых автомобилей, сообщает 15 июля аналитическое агентство «Автостат». По сравнению с прошлогодними показателями производство легковых машин сократилось на 60,5%, LCV — на 30,8%, а грузовиков — на 15,8%.
Если в 2021 году на весну пришелся пик производства легковых автомобилей, то в этом году — сильное падение. Так, в прошлом апреле на предприятиях России, Белоруссии и Казахстана собрали 143,4 тысячи машин, предназначенных для российского рынка, а в этом — 20 тысяч, то есть в семь раз меньше. В мае производство и вовсе упало до 11 тысяч автомобилей. Столько же, по словам директора агентства Сергея Целикова, выпустили в июне.