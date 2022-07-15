Финны не будут автоматически лишать россиян виз за неоплаченные штрафы

Проблема с оплатой полицейских штрафов в Финляндии не станет причиной лишения возможности получить визу, сообщили в генконсульстве Финляндии в Петербурге.
«В данный момент международные переводы из России ограничены, но тем не менее нужно стремиться к полной оплате штрафов. Для уточнения информации, как можно произвести международный платеж, рекомендуем обратиться в банк. Штрафы следует платить в Финляндии, если в России это не предоставляется возможным, — говорится в разъяснении на сайте консульства, которое «Фонтанка» заметила 15 июля. — При возможности предъявите копию квитанции об оплате штрафа при подаче документов на оформление визы. В связи с ограничениями неоплата штрафов автоматически не повлечет за собой отрицательный ответ. Все заявления рассматриваются в индивидуальном порядке».
Как писала «Фонтанка», из-за санкций с оплатой штрафов возникла большая проблема — переводы из России не отправить, а наличные в финских банках брать не готовы.