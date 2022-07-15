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    В «Авроре» покажут ретроспективу Алексея Германа-старшего

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    Фото: кадр из фильма «Двадцать дней без войны»
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    С 20 по 24 июля в кинотеатре «Аврора» пройдёт показ четырёх фильмов Алексея Германа: «Проверка на дорогах» (1971), «Двадцать дней без войны» (1976), «Мой друг Иван Лапшин» (1984) и «Трудно быть богом» (2013). Ретроспективу приурочили ко дню рождения режиссёра — 20 июля Алексею Герману исполнилось бы 84 года.

    Это почти вся фильмография режиссёра, нет только каннского успеха Германа — безжалостнейшего фильма «Хрусталев, машину!» — словно увиденной во сне схемы механизма сталинского режима.

    20 июля в 19:00 покажут дебютную «Проверку на дорогах», где проверяется бывший полицай Лазарев;

    21 июля в 19:00 можно посмотреть «Двадцать дней без войны», где герои Юрия Никулина и Людмилы Гурченко сталкиваются с данной им краткой любовью;

    23 июля в 19:00 — «Мой друг Иван Лапшин», в котором пустота 30-х поглощает начальника уголовного розыска;

    24 июля в 17:30 состоится показ завершенного уже после смерти мастера его сыном Алексеем Германом и супругой Светланой Кармалитой фильма «Трудно быть богом». Картина сродни босховской — напитана горькой интонацией Германа, ощущением истории как бездонного колодца, полного шума, тенью войны; тем чувством, что даже на грани с мизантропическим сарказмом неизменно оборачивается подлинной и глубокой жалостью к героям и стране.

    18+

    Фёдор Дубшан

    Фото: кадр из фильма «Двадцать дней без войны»

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