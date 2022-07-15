В «Авроре» покажут ретроспективу Алексея Германа-старшего

С 20 по 24 июля в кинотеатре «Аврора» пройдёт показ четырёх фильмов Алексея Германа: «Проверка на дорогах» (1971), «Двадцать дней без войны» (1976), «Мой друг Иван Лапшин» (1984) и «Трудно быть богом» (2013). Ретроспективу приурочили ко дню рождения режиссёра — 20 июля Алексею Герману исполнилось бы 84 года.

Это почти вся фильмография режиссёра, нет только каннского успеха Германа — безжалостнейшего фильма «Хрусталев, машину!» — словно увиденной во сне схемы механизма сталинского режима.

