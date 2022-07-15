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    Владельца шахты «Листвяжная», где погибли 51 человек, освободили из СИЗО

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    В Кемерове суд изменил президенту холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаилу Федяеву, находившемуся в СИЗО по делу об аварии на шахте «Листвяжная», меру пресечения. Владельца шахты отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом 15 июля сообщает ТАСС и газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

    «Его уже освободили [из СИЗО]», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

    Федяев должен был находиться под стражей до 14 сентября. Его задержали в декабре прошлого года. По версии следствия, он знал, что на шахте «Листвяжная» допускались нарушения требований промышленной безопасности.

    Холдинг СДС владеет шахтой «Листвяжная», где 25 ноября 2021 года произошла авария. В результате происшествия погибли 51 человек — шахтеры и горноспасатели.

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