Пешеход сделал замечание водителю «Шкоды» на Просвещения и не увернулся от ножа

В полиции раздумывают о возбуждении уголовного дела после конфликта пешехода и автомобилиста в Выборгском районе Петербурга. Водитель, которого догоняли по плану «Перехват», ждёт решения с протоколом о мелком хулиганстве.



Дорожный спор завязался у 27-летнего пешехода и водителя «Шкоды Рапид» на проспекте Просвещения, 74, около 23 часов 14 июля, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области. «Дорожный инспектор» пишет, что молодой человек сделал автомобилисту замечание, тот ответил ударом ножа.

