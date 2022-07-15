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    Пешеход сделал замечание водителю «Шкоды» на Просвещения и не увернулся от ножа

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    В полиции раздумывают о возбуждении уголовного дела после конфликта пешехода и автомобилиста в Выборгском районе Петербурга. Водитель, которого догоняли по плану «Перехват», ждёт решения с протоколом о мелком хулиганстве.

    Дорожный спор завязался у 27-летнего пешехода и водителя «Шкоды Рапид» на проспекте Просвещения, 74, около 23 часов 14 июля, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области. «Дорожный инспектор» пишет, что молодой человек сделал автомобилисту замечание, тот ответил ударом ножа.

    Без серьёзных ранений обошлось, безоружный отделался царапиной. «Касательное ранение руки. Медицинская помощь пешеходу не понадобилась. Водитель с места происшествия скрылся. В результате введенного плана «Перехват» данный автомобиль был обнаружен у дома 15 по улице Ольги Форш», — уточнили в полиции.

    31-летнего водителя доставили в отдел, отметив признаки алкогольного опьянения. Мужчина получил протокол о мелком хулиганстве. Не исключено, что отвечать ему предстоит ещё и по уголовной статье.

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