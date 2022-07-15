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    «НАТЕ!»: Маяковка приглашает на бесплатный фест ко дню рождения Маяковского

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    Дата не круглая и не полукруглая (129 лет со дня рождения), но библиотека Маяковского устраивает пятидневный фестиваль «НАТЕ!» на разных своих площадках. Поскольку Маяковский был не только поэтом, но и художником, модником, артистом, дизайнером, то и события будут разнообразные. С 19 по 24 июля отмечаем бесплатно. Часть событий 12+, часть — 16+

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    Маяковский подарил Лиле Юрьевне Брик кольцо с ее монограммой «Л.Ю.Б.», на кольце буквы обернулись бесконечным «ЛЮБЛЮЛЮБЛЮ» — с такого паблик-арта фестиваль и стартует.

    Филолог объяснит, что зашифровано в иных книжных обложках, в том числе обложке сборника стихов «Но.с» 1928 года, над которой потрудился один из основоположников конструктивизма Александр Родченко.

    Искусствовед расскажет, как вообще читать всякие черные квадраты и прочие круги и треугольники русского авангарда.

    Историк моды поведает, как это в Маяковском умещалось придумывание девизов вроде «Побольше ситчика моим комсомолкам» с иностранными пальто для себя и шубами для Лили.

    А исследователь экранной драматургии напомнит, как Маяковский проиграл бюрократам из «Совкино», а всё равно в кинематографе остался.

    Некоторые события будут транслироваться онлайн. Подробную программу ищите на сайте библиотеки Маяковского в разделе «Мероприятия», там же можно зарегистрироваться. С 19 по 24 июля встречаемся на самых разных площадках Маяковки — от той, что на Фонтанке, до той, что в «Севкабель Порту».

    Александра Шеромова

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