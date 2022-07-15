    Пробки

    3/10

    usd58.26eur58.34
    ТЕМА ДНЯ

    Граница открылась, постановление опубликовано

    Покупаем автомобиль в ЕвропеВсе об открытии ФинляндииНовые маршрутыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Сертолово сгорел самосвал из ЯНАО. Густой черный дым был виден от пожарной части

    307
    обсудить

    Пожарные Всеволожского района Ленобласти днем 14 июля тушили самосвал, приехавший издалека. Рядом нашли канистру.

    В 13:53 четверга в дежурную часть УМВД Всеволожского района поступило сообщение об автомобильном пожаре в Сертолово, стало известно «Фонтанке» 15 июля. У дома 12 по Индустриальной улице загорелся грузовой автомобиль DAF с номерами Ямало-Ненецкого автономного округа, принадлежащий 32-летнему жителю Нового Уренгоя.

    Пожарные из ПЧ№100, выезжая на место, уже от части заметили густой черный дым. Огонь потушили, но самосвал выгорел полностью. На фото видно, что горела кабина. Пострадавших в пожаре нет.

    С места происшествия полицейские изъяли пустую канистру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close