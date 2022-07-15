В Сертолово сгорел самосвал из ЯНАО. Густой черный дым был виден от пожарной части

Пожарные Всеволожского района Ленобласти днем 14 июля тушили самосвал, приехавший издалека. Рядом нашли канистру.
В 13:53 четверга в дежурную часть УМВД Всеволожского района поступило сообщение об автомобильном пожаре в Сертолово, стало известно «Фонтанке» 15 июля. У дома 12 по Индустриальной улице загорелся грузовой автомобиль DAF с номерами Ямало-Ненецкого автономного округа, принадлежащий 32-летнему жителю Нового Уренгоя.
Пожарные из ПЧ№100, выезжая на место, уже от части заметили густой черный дым. Огонь потушили, но самосвал выгорел полностью. На фото видно, что горела кабина. Пострадавших в пожаре нет.
С места происшествия полицейские изъяли пустую канистру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.