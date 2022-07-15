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    Куда идет автобус и когда он придет? Узнаем на новом транспортном портале

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    Фото: stock.adobe.com
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    СПб ГКУ «Организатор перевозок» совместно с НПЦ «БизнесАвтоматика» разработали принципиально новый портал общественного транспорта, который в тестовом режиме будет доступен по ссылке nts.orgp.spb.ru.

    Это первый интернет-портал государственного уровня, с помощью которого горожане и гости города и его пригородов смогут планировать поездки и получать дополнительные услуги, которые недоступны в популярных навигационных сервисах. Он позволяет узнать, как изменились маршруты и какой автобус или троллейбус повезет теперь горожан вместо привычной маршрутки.

    У проекта расширенный и усовершенствованный функционал и обновлен дизайн — в том числе доступна мобильная версия для удобства планирования.

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    Содержание соответствует актуальным трендам по организации перевозок. Здесь можно отслеживать общественный транспорт в режиме онлайн, узнавать актуальное расписание для выбранной остановки или для конкретного автобуса. А еще — отправить жалобу или предложение по организации движения в городе и пригородах.

    Портал веб-ориентирован, им удобно пользоваться с мобильных устройств. Если необходимо, на телефон можно получить извещение, когда выбранный автобус прибудет на нужную остановку.

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    Система автоматически рассчитывает стоимость поездки, исходя из особенностей маршрута. Кстати, он строится с учетом работы вестибюлей метрополитена — это уникальная функция, которая делает передвижение и навигацию по городу гораздо удобнее.

    Сейчас портал работает в режиме тестовой эксплуатации, официальный запуск будет объявлен после выявления и исправления недочетов в функциональности.

    Новости компаний

    Фото: stock.adobe.com

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