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    Под Петербургом мужчину убили после просьбы сделать музыку потише

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    9 комментариев

    Житель Тихвинского района Ленинградской области попытался научить шумного соседа тишине. Дискуссия о взаимном уважении и пользе сна закончилась делом об убийстве.

    Беспокойной выдалась ночь четверга в доме № 4 в четвёртом микрорайоне Тихвина, пишет 47news 15 июля. В начале второго полицию и скорую в пятиэтажку вызвали сообщением о мужчине в крови, лежащем на последнем этаже.

    Приехав, медики констатировали смерть 37-летнего жильца дома. Подозреваемого задержали у парадной. По данным «Фонтанки», это 35-летний сосед снизу.

    По предварительной информации, мужчина был подшофе, примерно через час после полуночи он поднялся к квартире соседа сверху и разругался с ним из-за громкой музыки. Финалом ссоры стал удар ножом в грудь.

    Районный отдел Следственного комитета возбудил дело об убийстве. Среди изъятого нож и деревянная бита. Подозреваемый задержан на двое суток. Обстановка изолятора временного содержания и процедура допроса должны быть ему знакомы. В прошлом мужчины статьи в том числе об умышленном причинении тяжкого вреда и покушении на грабёж. Законом он пренебрёг и в части исполнения назначенного наказания — это дело в мае передано в суд.

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    Комментарии 9

    agree115 Июл 2022 в 11:57
    Сначала по тексту не понял, кто же кого убил... Оказывается, надо внимательно читать заголовки публикаций.)))
    +0-0
    MGF15 Июл 2022 в 11:47
    По ходу дела это был любитель Лепса. Ну может ещё Газманова. Все они такие. 📣📣📣
    +1-0
    dragvs15 Июл 2022 в 11:39
    Потому что этим должна заниматься исключительно полиция, которая по сути самоустранилась. '"Когда убьют - тогда и приходите". А вот если бы он вывесил из окна флаг какой-нибудь, то они бы ломились со всех щелей.
    +4-0
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