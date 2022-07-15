Под Петербургом мужчину убили после просьбы сделать музыку потише

Житель Тихвинского района Ленинградской области попытался научить шумного соседа тишине. Дискуссия о взаимном уважении и пользе сна закончилась делом об убийстве.
Беспокойной выдалась ночь четверга в доме
Приехав, медики констатировали смерть 37-летнего жильца дома. Подозреваемого задержали у парадной. По данным «Фонтанки», это 35-летний сосед снизу.
По предварительной информации, мужчина был подшофе, примерно через час после полуночи он поднялся к квартире соседа сверху и разругался с ним из-за громкой музыки. Финалом ссоры стал удар ножом в грудь.
Районный отдел Следственного комитета возбудил дело об убийстве. Среди изъятого нож и деревянная бита. Подозреваемый задержан на двое суток. Обстановка изолятора временного содержания и процедура допроса должны быть ему знакомы. В прошлом мужчины статьи в том числе об умышленном причинении тяжкого вреда и покушении на грабёж. Законом он пренебрёг и в части исполнения назначенного наказания — это дело в мае передано в суд.