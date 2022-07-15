Под Петербургом мужчину убили после просьбы сделать музыку потише

Житель Тихвинского района Ленинградской области попытался научить шумного соседа тишине. Дискуссия о взаимном уважении и пользе сна закончилась делом об убийстве.



Беспокойной выдалась ночь четверга в доме № 4 в четвёртом микрорайоне Тихвина, пишет 47news 15 июля. В начале второго полицию и скорую в пятиэтажку вызвали сообщением о мужчине в крови, лежащем на последнем этаже.



Приехав, медики констатировали смерть 37-летнего жильца дома. Подозреваемого задержали у парадной. По данным «Фонтанки», это 35-летний сосед снизу.

