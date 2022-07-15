Россияне стали чаще пить водку. Продажи заметно выросли за год

В июне текущего года розничная продажа водки в России составила 6,05 млн декалитров (дал) — на
Продажи коньяка в России в июне также увеличились на
При этом быстрее всего в РФ растут продажи слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов. В июне 2022 года такой продукции было продано почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее. За полугодие рост составил 7,04 млн дал.
В целом в июне 2022 года россияне купили 17,2 млн дал алкогольной продукции (исключая пиво и напитки, изготовляемые на его основе) — на