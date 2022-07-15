Россияне стали чаще пить водку. Продажи заметно выросли за год

В июне текущего года розничная продажа водки в России составила 6,05 млн декалитров (дал) — на 10,6 % больше, чем годом ранее. В общей сложности в первом полугодии 2022-го было продано 36,7 млн дал водки (на 7,5 % больше, чем в 2021 году). Об этом со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей 15 июля сообщает «Интерфакс».



Продажи коньяка в России в июне также увеличились на 8,9 % — до 0,92 млн дал, за шесть месяцев — на 3,5 % , до 5,8 млн дал. Рост демонстрируют и продажи шампанских и игристых вин ( +10,1 % ) и так называемых «тихих вин» ( +1 % ).

