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    Россияне стали чаще пить водку. Продажи заметно выросли за год

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    В июне текущего года розничная продажа водки в России составила 6,05 млн декалитров (дал) — на 10,6 % больше, чем годом ранее. В общей сложности в первом полугодии 2022-го было продано 36,7 млн дал водки (на 7,5 % больше, чем в 2021 году). Об этом со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей 15 июля сообщает «Интерфакс».

    Продажи коньяка в России в июне также увеличились на 8,9 % — до 0,92 млн дал, за шесть месяцев — на 3,5 %, до 5,8 млн дал. Рост демонстрируют и продажи шампанских и игристых вин (+10,1 %) и так называемых «тихих вин» (+1 %).

    При этом быстрее всего в РФ растут продажи слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов. В июне 2022 года такой продукции было продано почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее. За полугодие рост составил 7,04 млн дал.

    В целом в июне 2022 года россияне купили 17,2 млн дал алкогольной продукции (исключая пиво и напитки, изготовляемые на его основе) — на 5,8 % больше, чем в июне прошлого года. В первом полугодии — 103,3 млн дал (+3,9 %).

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