Водитель насадил машину на отбойник, вспомнив, что надо съехать с КАД

При съезде с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект KIA Sportage врезался в отбойник, да так, что металлические конструкции проткнули салон.



Об аварии сообщил 15 июля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидец Антон. По его словам, водитель не справился с управлением и, видимо, серьёзных травм не получил.

