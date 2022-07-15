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    Водитель насадил машину на отбойник, вспомнив, что надо съехать с КАД

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    При съезде с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект KIA Sportage врезался в отбойник, да так, что металлические конструкции проткнули салон.

    Об аварии сообщил 15 июля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидец Антон. По его словам, водитель не справился с управлением и, видимо, серьёзных травм не получил.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    «Его никто не подрезал, он меня обошёл и на скорости 130 начал с крайнего левого в крайний правый на съезд, но не вписался, — рассказывает Антон. — Потом мне звонила скорая, которая приехала, он скрылся — не было никого на месте».

    Обстоятельства ДТП выясняются.

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