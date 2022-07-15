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    Петербуржец на мопеде сбил пенсионерку в областном садоводстве и сразу погиб сам

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    Смертельное ДТП с участием мопедиста и пешехода произошло днем 14 июля во Всеволожском районе Ленобласти. Фатальным оно при этом оказалось не для пожилой женщины, угодившей под колеса, а для мужчины на мопеде.

    Наезд произошел в 16:50 в СНТ «Уют» в Мяглово, стало известно «Фонтанке» 15 июля. 54-летний петербуржец, управляя своим мопедом Storm Cross, при неустановленных обстоятельствах сбил 77-летнюю петербурженку, после чего врезался в дерево.

    В результате мопедист погиб на месте. Женщину с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести. Погибший в этом году за нарушения ПДД не привлекался.

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