Петербуржец на мопеде сбил пенсионерку в областном садоводстве и сразу погиб сам

Смертельное ДТП с участием мопедиста и пешехода произошло днем 14 июля во Всеволожском районе Ленобласти. Фатальным оно при этом оказалось не для пожилой женщины, угодившей под колеса, а для мужчины на мопеде.
Наезд произошел в 16:50 в СНТ «Уют» в Мяглово, стало известно «Фонтанке» 15 июля. 54-летний петербуржец, управляя своим мопедом Storm Cross, при неустановленных обстоятельствах сбил 77-летнюю петербурженку, после чего врезался в дерево.
В результате мопедист погиб на месте. Женщину с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести. Погибший в этом году за нарушения ПДД не привлекался.