Производитель компьютеров из Китая выходит на российский рынок

Бренд игровых ноутбуков Thunderobot выходит на российский рынок. Об этом сообщила сеть «М.Видео — Эльдорадо» 15 июля, передает ТАСС.

«М.Видео — Эльдорадо» и бренд игровых ноутбуков Thunderobot от Haier Group запустили официальные продажи в России», — говорится в сообщении.



Уже поступила одна из моделей, вскоре обещают еще линейку ноутбуков. До конца года в ассортименте появятся игровые мониторы и системные блоки.



Сеть магазинов уточнила, что будет эксклюзивным ретейл-партнером китайского бренда Thunderobot, который выпускает ноутбуки, ПК, мониторы, клавиатуры и другие устройства.