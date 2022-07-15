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    Производитель компьютеров из Китая выходит на российский рынок

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    Бренд игровых ноутбуков Thunderobot выходит на российский рынок. Об этом сообщила сеть «М.Видео — Эльдорадо» 15 июля, передает ТАСС.

    «М.Видео — Эльдорадо» и бренд игровых ноутбуков Thunderobot от Haier Group запустили официальные продажи в России», — говорится в сообщении.

    Уже поступила одна из моделей, вскоре обещают еще линейку ноутбуков. До конца года в ассортименте появятся игровые мониторы и системные блоки.

    Сеть магазинов уточнила, что будет эксклюзивным ретейл-партнером китайского бренда Thunderobot, который выпускает ноутбуки, ПК, мониторы, клавиатуры и другие устройства.

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