Маневр не удался. У Володарского моста «КИА» перевернула «Солярис» об фуру

«Хёндэ Солярис» опрокинулся утром 15 июля в Невском районе Санкт-Петербурга.
ДТП произошло напротив заправки у заезда на Володарский мост с Октябрьской набережной. Его зафиксировал регистратор очевидца Лёши, он публикует видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
По его словам, «КИА» выезжала от заправки и ударила в бок «Хёндэ Солярису», который как раз начал перестраиваться из левого ряда в правый. «Солярис» откинуло в фуру, и он перевернулся. «Видео скинул, видно из-за солнца, конечно, не очень, но разглядеть момент можно», — отмечает очевидец.
Информации о пострадавших нет, пробки не наблюдается. Обстоятельства ДТП уточняются.