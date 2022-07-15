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    Маневр не удался. У Володарского моста «КИА» перевернула «Солярис» об фуру

    1992
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    «Хёндэ Солярис» опрокинулся утром 15 июля в Невском районе Санкт-Петербурга.

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    ДТП произошло напротив заправки у заезда на Володарский мост с Октябрьской набережной. Его зафиксировал регистратор очевидца Лёши, он публикует видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    По его словам, «КИА» выезжала от заправки и ударила в бок «Хёндэ Солярису», который как раз начал перестраиваться из левого ряда в правый. «Солярис» откинуло в фуру, и он перевернулся. «Видео скинул, видно из-за солнца, конечно, не очень, но разглядеть момент можно», — отмечает очевидец.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Информации о пострадавших нет, пробки не наблюдается. Обстоятельства ДТП уточняются.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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