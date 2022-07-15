Петербурженка до смерти избита на Васильевском острове. Под подозрением молодой любовник

Алкоголь разбудил Отелло в жителе Васильевского острова. В трагедии разбирается петербургский Следственный комитет.
Следственно-оперативная группа работала в квартире на 21-й линии Васильевского острова накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июля. Полицейских вызвала местная жительница, заявившая, что незадолго до одиннадцати часов утра нашла соседку в крови и без признаков жизни.
В морг увезли 56-летнюю петербурженку. Подозреваемого в её смерти задержали на месте — это мужчина 37 лет, живший вместе с погибшей. По версии следствия, утро четверга он проводил, ругаясь с подругой, алкоголь и ревность ударили в голову, и мужчина избил её до смерти.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть по неосторожности (111 УК). Подозреваемый ночевал в изоляторе временного содержания. В 25 лет он привлекался за грабёж, в последнее время, по предварительным данным, в полицию на него не жаловались.