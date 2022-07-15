    Пробки

    3/10

    usd58.26eur58.34
    ТЕМА ДНЯ

    Граница открылась, постановление опубликовано

    Покупаем автомобиль в ЕвропеВсе об открытии ФинляндииНовые маршрутыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Петербурженка до смерти избита на Васильевском острове. Под подозрением молодой любовник

    6818
    3 комментария

    Алкоголь разбудил Отелло в жителе Васильевского острова. В трагедии разбирается петербургский Следственный комитет.

    Следственно-оперативная группа работала в квартире на 21-й линии Васильевского острова накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июля. Полицейских вызвала местная жительница, заявившая, что незадолго до одиннадцати часов утра нашла соседку в крови и без признаков жизни.

    В морг увезли 56-летнюю петербурженку. Подозреваемого в её смерти задержали на месте — это мужчина 37 лет, живший вместе с погибшей. По версии следствия, утро четверга он проводил, ругаясь с подругой, алкоголь и ревность ударили в голову, и мужчина избил её до смерти.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть по неосторожности (111 УК). Подозреваемый ночевал в изоляторе временного содержания. В 25 лет он привлекался за грабёж, в последнее время, по предварительным данным, в полицию на него не жаловались.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close
    close