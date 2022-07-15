Уголовный замес. Работник хлебозавода в Кронштадте наообщался с детьми на две секс-статьи

Житель Кронштадта попался полиции с заначкой психотропа и не уберёг свой смартфон с секретами. Через четыре месяца его догнали ещё два уголовных дела, на этот раз о педофилии. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 июля.

С оперативниками по контролю за незаконным оборотом наркотиков 50-летний петербуржец не разошёлся под конец февраля. У него нашли психотропные вещества и едва ли удивились: мужчину, который работает машинистом тесторазделочной машины на хлебозаводе, уже пару раз привлекали за хранение и сбыт.



Телефон задержанного не остался без внимания полицейских. Листая фотографии и чаты, сотрудники нашли то, что позже улетело в Следственный комитет с пометкой «порнографические материалы с участием несовершеннолетних».

Владельца телефона задержали по делу о наркотиках. Лето он встречал под домашним арестом, а 1 июля, судя по картотеке суда, отправился подсудимым на первое заседание. К этому времени сотрудники правоохранительных органов установили, с кем общался петербуржец.

По версии следствия, с июля по август прошлого года, воспользовавшись телефоном, он растлил двух девочек 7 и 12 лет. Накануне следователь возбудил два дела о насильственных действиях сексуального характера (132 УК). Подозреваемого проведали и снова задержали.

