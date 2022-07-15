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    Режим ограничения полётов в южные города продлён до конца июля

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    Росавиация в очередной раз продлила режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Он будет действовать до 24 июля.

    Режим был введён 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, и с тех пор регулярно продлевается. Закрыты аэропорты следующих городов:

    • Анапа,
    • Белгород,
    • Брянск,
    • Воронеж,
    • Геленджик,
    • Краснодар,
    • Курск,
    • Липецк,
    • Ростов-на-Дону,
    • Симферополь,
    • Элиста.

    В эти города можно добраться по земле, например на поезде. Альтернативные воздушные маршруты проходят через Москву, Сочи, Минводы, Ставрополь, Волгоград.

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