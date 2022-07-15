Режим ограничения полётов в южные города продлён до конца июля

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Он будет действовать до 24 июля.
Режим был введён 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, и с тех пор регулярно продлевается. Закрыты аэропорты следующих городов:
- Анапа,
- Белгород,
- Брянск,
- Воронеж,
- Геленджик,
- Краснодар,
- Курск,
- Липецк,
- Ростов-на-Дону,
- Симферополь,
- Элиста.
В эти города можно добраться по земле, например на поезде. Альтернативные воздушные маршруты проходят через Москву, Сочи, Минводы, Ставрополь, Волгоград.