Режим ограничения полётов в южные города продлён до конца июля

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Он будет действовать до 24 июля.



Режим был введён 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, и с тех пор регулярно продлевается. Закрыты аэропорты следующих городов:



Анапа,

Белгород,

Брянск,

Воронеж,

Геленджик,

Краснодар,

Курск,

Липецк,

Ростов-на-Дону,

Симферополь,

Элиста.

В эти города можно добраться по земле, например на поезде. Альтернативные воздушные маршруты проходят через Москву, Сочи, Минводы, Ставрополь, Волгоград.