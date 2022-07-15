    Пробки

    3/10

    usd58.26eur58.34
    ТЕМА ДНЯ

    Граница открыта, но пограничники не выпускают

    Покупаем автомобиль в ЕвропеВсе об открытии ФинляндииНовые маршрутыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Юную петербурженку избили и лишили чести в Невском районе. Подозреваемому не удалось отсидеться за закрытой дверью

    5693
    5 комментариев

    Петербуржец нашел в Невском районе побитую и опозоренную сестру. О происшествии «Фонтанке» стало известно 15 июля.

    В ночь с 13 на 14 июля в полицию позвонил мужчина и сообщил, что у дома 19, корпус 5, по улице Антонова-Овсеенко избили его 15-летнюю сестру. Сама пострадавшая смогла уточнить, что не только получила побои, но и пострадала её честь.

    Уже через полчаса полицейские стучали в дверь подозреваемого на улице Дыбенко. 23-летний гражданин Таджикистана впускать силовиков в квартиру, которую он снимает, не спешил. Тогда было принято решение в присутствии владельца вскрыть дверь.

    Подозреваемого доставили в СК. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 5

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close
    close