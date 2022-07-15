Юную петербурженку избили и лишили чести в Невском районе. Подозреваемому не удалось отсидеться за закрытой дверью

Петербуржец нашел в Невском районе побитую и опозоренную сестру. О происшествии «Фонтанке» стало известно 15 июля.



В ночь с 13 на 14 июля в полицию позвонил мужчина и сообщил, что у дома 19, корпус 5, по улице Антонова-Овсеенко избили его 15-летнюю сестру. Сама пострадавшая смогла уточнить, что не только получила побои, но и пострадала её честь.



Уже через полчаса полицейские стучали в дверь подозреваемого на улице Дыбенко. 23-летний гражданин Таджикистана впускать силовиков в квартиру, которую он снимает, не спешил. Тогда было принято решение в присутствии владельца вскрыть дверь.

