В обувном киоске в Петербурге нашли мертвеца с окровавленным лицом

Тело 56-летнего жителя Купчино обнаружили в павильоне в Красногвардейском районе Петербурга. Обстоятельства его гибели таинственны.

По данным «Фонтанки», полицию к киоску по ремонту обуви, расположенному около дома 20 по Заневскому проспекту, вызвала местная жительница 14 июля около половины шестого вечера. Она сообщила, что в помещении лежит мужчина в крови.



Следственно-оперативная группа нашла в указанном месте тело 56-летнего жителя Фрунзенского района со ссадинами на лице.

