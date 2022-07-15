В обувном киоске в Петербурге нашли мертвеца с окровавленным лицом

Тело 56-летнего жителя Купчино обнаружили в павильоне в Красногвардейском районе Петербурга. Обстоятельства его гибели таинственны.
По данным «Фонтанки», полицию к киоску по ремонту обуви, расположенному около дома 20 по Заневскому проспекту, вызвала местная жительница 14 июля около половины шестого вечера. Она сообщила, что в помещении лежит мужчина в крови.
Следственно-оперативная группа нашла в указанном месте тело 56-летнего жителя Фрунзенского района со ссадинами на лице.
Полицейские изъяли записи с камер, расположенных поблизости, но приблизиться к раскрытию тайны гибели мужчины пока не смогли. Тело направлено в морг для установления причины смерти.