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    В обувном киоске в Петербурге нашли мертвеца с окровавленным лицом

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    Тело 56-летнего жителя Купчино обнаружили в павильоне в Красногвардейском районе Петербурга. Обстоятельства его гибели таинственны.

    По данным «Фонтанки», полицию к киоску по ремонту обуви, расположенному около дома 20 по Заневскому проспекту, вызвала местная жительница 14 июля около половины шестого вечера. Она сообщила, что в помещении лежит мужчина в крови.

    Следственно-оперативная группа нашла в указанном месте тело 56-летнего жителя Фрунзенского района со ссадинами на лице.

    Полицейские изъяли записи с камер, расположенных поблизости, но приблизиться к раскрытию тайны гибели мужчины пока не смогли. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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