Подразделения правоохранительных органов смогут называть в честь людей, имеющих заслуги перед Россией

Речь идет о названиях рек, городов и местностей, где разворачивались значительные события, а также именах граждан, повлиявших на развитие госорганов или имеющих заслуги перед Отечеством – посмертно.

Подразделения правоохранительных органов – МВД, МЧС, Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН, ФТС, Генпрокуратуры и других – смогут получать почетные наименования. Порядок их присвоения предусмотрен проектом указа президента РФ .

«Почетные наименования присваиваются за достижение высоких результатов ‎в служебной деятельности, за профессионализм при реализации задач, стоящих перед отдельными федеральными государственными органами», – говорится в приложении к проекту. Так планируется поощрять коллективы, свидетельствовать их особые заслуги и мотивировать.

Как рассказал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов, упорядочить практику присвоения почетных названий требовалось хотя бы из-за появления новых органов власти и силовых структур – например, Росгвардии. Другой специалист, Александр Немцев, добавляет, что в России уже присваивают имена выдающихся деятелей вузам, школам и другим образовательным организациям, поэтому в инициативе нет ничего удивительного. Отделам полиции смогут присваивать имена героев, которые там служили: уже существует полк специального назначения им. Героя России Ахмата Кадырова.

Решение о присвоении наименования госорганам сможет принимать президент, организациям и учреждениям – правительство, а подразделениям органов – их руководители.

В 2018 году президент России Владимир Путин своим указом разрешил присваивать аэропортам, железнодорожным станциями и портам имена выдающихся людей, имеющих заслуги перед Отечеством. Для этого Общественная палата провела конкурс «Великие имена России».

Участвовавший в организации конкурса собеседник «Ведомостей» полагает, что идея о присвоении почетных имен различным подразделениям никак не связана с событиями на Украине. «Не думаю, что граждан будут широко привлекать к этой истории. Ну и пожарная часть – это не аэропорт все-таки. Аэропорт – визитка региона, его название важно всем», – отметил он.