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    На путепроводе Автово стартуют ремонт и ограничения

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    Вечером 15 июля стартуют дорожные работы на одном из оживленных путепроводов в Кировском районе Петербурга. Магистраль сузят до конца месяца.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    С 20:00 15 июля до 08:00 28 июля будет ограничен проезд по путепроводу Автово, расположенному на проспекте Маршала Жукова, напоминает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Там будут менять дорожное покрытие. Работы и соответствующие ограничения поделены на три этапа: сначала асфальт заменят на крайних правых полосах в обоих направлениях, потом — на центральных и после — на крайних левых.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    В 2020 году на путепроводе полностью заменили покрытие тротуаров. Два года спустя пришел черед дорожного полотна.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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