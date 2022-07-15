На путепроводе Автово стартуют ремонт и ограничения

Вечером 15 июля стартуют дорожные работы на одном из оживленных путепроводов в Кировском районе Петербурга. Магистраль сузят до конца месяца.
С 20:00 15 июля до 08:00 28 июля будет ограничен проезд по путепроводу Автово, расположенному на проспекте Маршала Жукова, напоминает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Там будут менять дорожное покрытие. Работы и соответствующие ограничения поделены на три этапа: сначала асфальт заменят на крайних правых полосах в обоих направлениях, потом — на центральных и после — на крайних левых.
В 2020 году на путепроводе полностью заменили покрытие тротуаров. Два года спустя пришел черед дорожного полотна.