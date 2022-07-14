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    «Предвестника катастроф» поймали в Чили. Его размеры действительно впечатляют

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    Пятиметровую рыбу-ремень, или сельдяного короля, поймали рыбаки в чилийском городе Арика. Внимание на публикацию в TikTok обратил Daily Mirror.

    В социальной сети TikTok видео гигантской рыбы набрало около 10 миллионов лайков. Это неудивительно: размеры действительно впечатляют. Длина «короля сельди» составляет больше 5 метров. Обитает рыба на большой глубине и всплывает крайне редко, отмечает news18.com.

    После поимки «короля сельди», вокруг собралось много зевак – сельдяной король знаменит не только необычным видом, но и легендами, причем довольно страшными. Согласно поверьям, он выходит на поверхность из-за движений тектонических плит, поэтому его появление – предвестник землетрясений и цунами. Также считается, что поймавший сельдяного короля будет проклят.

    По данным СМИ, особенную популярность «король сельди» снискал после 2011 года. Якобы тогда эти рыбы были замечены у берегов Японии незадолго до цунами и землетрясения в районе Фукусимы.

    Рыба-ремень – полуглубоководная, встречается в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Сельдяным королем ее прозвали благодаря плавниковой «короне» на голове, а также потому, что встречали в косяках сельди.

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