Песок на миллионы. Как гендиректору не удалось обхитрить правосудие и при чем тут СПбГАСУ

Трескин был гендиректором ООО «СВ Дом» — субподрядчика по реконструкции аэропорта в Великом Устюге. Работы выполнялись по госконтракту. Выяснилось, что в них был задействован некачественный песок — из-за этого было неправомерно потрачено 55 миллионов рублей из бюджета, в том числе 38 — на оплату этого песка.

Заказчик работ (ГКУ ВО «Службы единого заказчика») подал иск к генподрядчику (ЗАО «Горстройзаказчик»), чтобы взыскать деньги. Была назначена судебная экспертиза в СПбГАСУ. На замдиректора университета и решил воздействовать Трескин: в конце июня он предложил ей 5 миллионов, чтобы она обеспечила выгодное заключение экспертизы о качестве песка.



Последняя предложила эксперту два миллиона и грозила увольнением, но тот отказался участвовать в плане. Впрочем, он подписал служебную записку о замене эксперта, для чего в суд даже было подано ходатайство, и под давлением отредактировал заключение о качестве песка. Оно было отправлено на почту Трескину, но подписать заключение эксперт все же отказался.

