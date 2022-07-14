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    Песок на миллионы. Как гендиректору не удалось обхитрить правосудие и при чем тут СПбГАСУ

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    Дзержинский райсуд Петербурга избрал меру пресечения Анатолию Трескину, обвиняемому в даче взятки и принуждении эксперта сделать ложное заключение о качестве песка. Об этом 14 июля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    Трескин был гендиректором ООО «СВ Дом» — субподрядчика по реконструкции аэропорта в Великом Устюге. Работы выполнялись по госконтракту. Выяснилось, что в них был задействован некачественный песок — из-за этого было неправомерно потрачено 55 миллионов рублей из бюджета, в том числе 38 — на оплату этого песка.

    Заказчик работ (ГКУ ВО «Службы единого заказчика») подал иск к генподрядчику (ЗАО «Горстройзаказчик»), чтобы взыскать деньги. Была назначена судебная экспертиза в СПбГАСУ. На замдиректора университета и решил воздействовать Трескин: в конце июня он предложил ей 5 миллионов, чтобы она обеспечила выгодное заключение экспертизы о качестве песка.

    Последняя предложила эксперту два миллиона и грозила увольнением, но тот отказался участвовать в плане. Впрочем, он подписал служебную записку о замене эксперта, для чего в суд даже было подано ходатайство, и под давлением отредактировал заключение о качестве песка. Оно было отправлено на почту Трескину, но подписать заключение эксперт все же отказался.

    12 июля Трескин во время встречи в кафе пообещал взятку замдиректора института, чтобы она привлекла еще одного эксперта. Однако та уже действовала в рамках оперативных мероприятий, и Трескина задержали сотрудники ФСБ.

    Следствие ходатайствовало об аресте, но фигуранту запретили определенные действия.

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