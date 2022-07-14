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    Автомобилисты взбивают пену. На Пулковском шоссе перевернулась пожарная машина

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    Автомобиль пожарных попал в ДТП в Московском районе Петербурга, добавив воды и пены Пулковскому шоссе 14 июля. Без серьёзных травм обошлось.

    Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга

    Завалившуюся на бок спецмашину читатели «Фонтанки» увидели незадолго до половины четвертого часа дня. «В районе заправки Shell на разделительной полосе лежит пожарная машина. Пробка в обе стороны», — уточнил проезжавший мимо Андрей.

    В комитете по вопросам законности сообщили, что автоцистерна ехала на вызов — сработала пожарная сигнализация. Машина опрокинулась, залив дорогу водой и пеной, которую автомобилисты разнесли по шоссе. Опасности для экологии нет, но есть пострадавший.

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    «Незначительно пострадал один пожарный. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он получил необходимую медицинскую помощь на месте», — рассказали в комитете, уточнив, что, несмотря на ДТП, пожарные расчёты на место вызова приехали своевременно.

    Причины аварии устанавливаются. Судя по фотографиям читателей, к шести часам вечера автоцистерну подняли и убрали с шоссе на обочину.

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