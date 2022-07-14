Автомобилисты взбивают пену. На Пулковском шоссе перевернулась пожарная машина

Автомобиль пожарных попал в ДТП в Московском районе Петербурга, добавив воды и пены Пулковскому шоссе 14 июля. Без серьёзных травм обошлось.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга
Завалившуюся на бок спецмашину читатели «Фонтанки» увидели незадолго до половины четвертого часа дня. «В районе заправки Shell на разделительной полосе лежит пожарная машина. Пробка в обе стороны», — уточнил проезжавший мимо Андрей.
В комитете по вопросам законности сообщили, что автоцистерна ехала на вызов — сработала пожарная сигнализация. Машина опрокинулась, залив дорогу водой и пеной, которую автомобилисты разнесли по шоссе. Опасности для экологии нет, но есть пострадавший.
«Незначительно пострадал один пожарный. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он получил необходимую медицинскую помощь на месте», — рассказали в комитете, уточнив, что, несмотря на ДТП, пожарные расчёты на место вызова приехали своевременно.
Причины аварии устанавливаются. Судя по фотографиям читателей, к шести часам вечера автоцистерну подняли и убрали с шоссе на обочину.