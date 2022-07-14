Переход на сторону противника приравняли к госизмене: новости о санкциях и спецоперации за 14 июля

Владимир Путин 14 июля подписал сразу несколько законов, связанных с Вооруженными силами Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 14 июля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин приехал в ЛНР Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил ЛНР, где выступил перед депутатами народного совета республики и встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечников. Володин заявил, что «этой встречи ждали 30 лет». Он также сказал, что «в Луганской Народной Республике живут граждане Российской Федерации, которые принимали участие в голосовании на выборах в Государственную думу, и поэтому депутатам надо работать со своими соотечественниками, со своими избирателями, которые живут в республике, обсуждать вопросы, которые их волнуют, и решать их проблемы».

Вместе с Володиным в ЛНР приехали еще несколько депутатов нижней палаты. Ранее он призывал всех парламентариев посвятить отпуск работе в республиках Донбасса.

Казахстан готовит условия для релокации компаний из России Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства поручил создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России. — Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан, — цитирует президента Казахстана ТАСС.

Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника...

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон, которым приравнял к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий. Наказание — от 12 до 20 лет лишения свободы. Участие россиян в военных действиях против интересов России за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. ...и закон об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России...

Подписанным сегодня законом также вводится уголовная статья, предусматривающая наказание за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Санкции к осужденным по этой статье предусматривают штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или от 2 до 4 лет колонии. Если призывы осуществлялись группой или с угрозой насилия — от 5 до 7 лет колонии со штрафом от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

...и еще несколько законов

Среди подписанных сегодня президентом документов есть также введение уголовной ответственности за несанкционированный выезд из России граждан, допущенных к гостайне (до 7 лет колонии), за конфиденциальное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями (до 8 лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей), за неоднократную пропаганду или публичную демонстрацию символики нацизма и экстремистских организаций (до 4 лет колонии).



Также Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» — он корректирует законы об иноагентах. В частности, документ уточняет ряд понятий, меняет критерии для признания человека иноагентом, определяет, что не является политической деятельностью, объединяет реестры иноагентов и вводит для иноагентов ряд ограничений. Еще один закон касается обеспечения Вооруженных сил при проведении операций за пределами страны. По новым правилам, при введении спецмер в экономике компании в России не смогут отказываться от контрактов, обеспечивающих цели таких операций.

Также президент определил, что гражданские лица, принимающие участие в спецоперации на Украине, будут признаны ветеранами. Закон касается в том числе лиц, которые не должны применять оружие, кроме случаев самозащиты — медиков, журналистов и ряда других специалистов, не принимающих участие в боях. «М.видео» начал продавать подержанные айфоны

На сайте сети магазинов «М.видео» запустили продажу подержанных или восстановленных телефонов в состоянии «как новые». Пока покупателям доступны только модели iPhone 11 и iPhone XR. Стоимость поддержанных айфонов не сильно отличается от цен на новые. К примеру, iPhone 11 на 64 ГБ стоит 39 990 рублей, тогда как новую аналогичную модель продают за 47 999 рублей. Как сообщают «Ведомости», представитель «М.видео» объяснил небольшую разницу в цене тем, что состояние восстановленных телефонов «максимально приближено к новому».