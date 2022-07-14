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    Московское шоссе встало между Шушарами и Пушкином из-за аварии

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    ДТП с грузовиками собрало многокилометровый затор на федеральной трассе в Пушкинском районе Петербурга. По данным «Яндекс.Карт», движение в сторону области перекрыто.

    Читатель «Фонтанки»

    Крупная авария перегородила проезд по Московскому шоссе от Шушар к Пушкину, сообщают «Фонтанке» очевидцы. В группе «Славянка | Подслушано» уточняют, что у заезда на складской комплекс «Армада Парк», у пересечения с Курьерским проездом, столкнулись две фуры и легковой автомобиль. Подробности произошедшего уточняются.

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    По данным «Яндекс.Пробок», на Московском шоссе скопился плотный почти 6-километровый затор в сторону области, пробка начинается уже от развязки с КАД. Сервис также сообщает о перекрытии движения по шоссе в сторону Ленобласти в районе перекрестка с Курьерским проездом.

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