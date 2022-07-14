В Юнтолово появилось новое общественное пространство с холмами и гигантской горкой

Большая игровая площадка формата PlayHub открылась на Юнтоловском проспекте в Приморском районе. Как уточняют в компании «Главстрой Санкт-Петербург», к ее созданию привлекли детских психологов, а при проектировании основной акцент сделали на игровую и рекреационную составляющую.

Новая игровая зона занимает площадь более 13 тыс. кв. м и включает зеленые насыпные холмы, игровое оборудование, гигантскую горку-пирамиду, уличные музыкальные инструменты, игровые панели, колесо оптической иллюзии для тренировки вестибулярной и зрительной системы. Для малышей создали несколько игровых сценариев: полосы препятствий, оборудование для лазания, карусели, мини-скалодром, горки и огромная песочница-пляж с белым кварцевым песком. Рядом создали зоны для родителей, откуда можно приглядывать за детьми, отдыхая под деревом или в беседке.

Для спортивных активностей в плей-хабе есть зона воркаута с турниками и настольный теннис, в восточной части площадку огибает велодорожка. Рельеф формирует геопластика, имитирующая холмы. Склоны покрыли резиновой крошкой или натуральным газоном, а на территории установили скамейки и посадили взрослые деревья и кустарники.

Рекреационное пространство стало первым этапом создания прогулочных аллей в ЖК «Юнтолово», которые должны связать между собой его жилые кварталы, центральный парк площадью 20 га и лесопарковое пространство.