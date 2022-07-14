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    В Юнтолово появилось новое общественное пространство с холмами и гигантской горкой

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    Большая игровая площадка формата PlayHub открылась на Юнтоловском проспекте в Приморском районе. Как уточняют в компании «Главстрой Санкт-Петербург», к ее созданию привлекли детских психологов, а при проектировании основной акцент сделали на игровую и рекреационную составляющую.

    Фото: Предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
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    Новая игровая зона занимает площадь более 13 тыс. кв. м и включает зеленые насыпные холмы, игровое оборудование, гигантскую горку-пирамиду, уличные музыкальные инструменты, игровые панели, колесо оптической иллюзии для тренировки вестибулярной и зрительной системы. Для малышей создали несколько игровых сценариев: полосы препятствий, оборудование для лазания, карусели, мини-скалодром, горки и огромная песочница-пляж с белым кварцевым песком. Рядом создали зоны для родителей, откуда можно приглядывать за детьми, отдыхая под деревом или в беседке.

    Для спортивных активностей в плей-хабе есть зона воркаута с турниками и настольный теннис, в восточной части площадку огибает велодорожка. Рельеф формирует геопластика, имитирующая холмы. Склоны покрыли резиновой крошкой или натуральным газоном, а на территории установили скамейки и посадили взрослые деревья и кустарники.

    Рекреационное пространство стало первым этапом создания прогулочных аллей в ЖК «Юнтолово», которые должны связать между собой его жилые кварталы, центральный парк площадью 20 га и лесопарковое пространство.

    «Главстрой Санкт-Петербург» и ее основатель промышленник Олег Дерипаска стали основоположниками комплексного развития территории в Петербурге. Подобный подход предполагает создание комфортной жилой среды с общественными и парковыми пространствами. Общая площадь зеленых зон в «Юнтолово» составит порядка 70 гектаров.

    Фото: Предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

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