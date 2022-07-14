Bloomberg: ЕС изучает возможность снятия санкций с некоторых россиян

Евросоюз может снять санкции с некоторых россиян. Европейские юристы считают, что ограничения могли быть введены недостаточно обоснованно. Об этом 14 июля пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.



По данным агентства, в суд обратились около 30 человек, еще десять — напрямую в ЕС с просьбой снять ограничения. В юридической службе Евросоюза отметили, что некоторые обращения оказались обоснованными, поскольку санкции оказались введены на старых, слабых и ошибочных основаниях.

