    Пробки

    5/10

    usd58.53eur58.9
    Покупаем автомобиль в ЕвропеВсе об открытии ФинляндииНовые маршрутыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Bloomberg: ЕС изучает возможность снятия санкций с некоторых россиян

    907
    1 комментарий

    Евросоюз может снять санкции с некоторых россиян. Европейские юристы считают, что ограничения могли быть введены недостаточно обоснованно. Об этом 14 июля пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

    По данным агентства, в суд обратились около 30 человек, еще десять — напрямую в ЕС с просьбой снять ограничения. В юридической службе Евросоюза отметили, что некоторые обращения оказались обоснованными, поскольку санкции оказались введены на старых, слабых и ошибочных основаниях.

    Санкции могут пересмотреть в отношении незначительной доли россиян. Источники Bloomberg не уточнили имена россиян, о которых идет речь.

    С момента начала спецоперации РФ на Украине под санкции Евросоюза попали сотни россиян. «Десятки магнатов, бизнесменов, политиков и военных», — говорится в публикации агентства.

    Больше новостей в нашем официальном Telegram—канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    TigerOld14 Июл 2022 в 16:25
    Вот же ! Богатые всегда богатыми останутся, даже «в пекле» – 30 человек говорите ? А например те обычные «физики», кто поддался на тв рекламу 20-21гг и стали частными инвесторами, выбрав самый «надежный» банк ВТБ например ? А сейчас сидим с заблокированными на неопределенный срок (считай навечно) акциями ? И наблюдаем , как они потихоньку в НОЛЬ превращаются, без возможности их продать ? За нас кто в европейский суд пойдет ? Врать не буду, но таких «заблокированных» сейчас по стране, я думаю намного больше чем тех же обманутых дольщиков, десятки тысяч точно, если не больше.
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close