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    Образование в России больше не услуга. Неоднозначный термин убрали из закона

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    Понятие «образовательная услуга» исключено из Федерального закона «Об образовании в РФ». Соответствующий документ о поправках подписал 14 июля президент России Владимир Путин.

    Так, в ряде статей термин «оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования» заменяется на «реализация образовательных программ».

    Закон, который лишает образование статуса «услуги», был принят Госдумой в конце июня и одобрен Советом Федерации. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорил, что этот шаг направлен на «повышение престижа профессии учителя».

    «Педагоги занимаются обучением и воспитанием подрастающего поколения, а не оказывают услугу», — заявлял он.

    Тема повышения престижа работы учителя была поднята в августе 2021 года, во время встречи Владимира Путина с представителями общественности. Тогда педагог Жанна Торхова из Ярославля обратила внимание на то, что труд педагогов приравнивается к «услуге», хотя за ним стоят, в том числе, наставничество и дружба. В тот же день президент на заседании Госсовета поручил скорректировать законодательство и убрать данный термин.

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