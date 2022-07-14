Образование в России больше не услуга. Неоднозначный термин убрали из закона

Понятие «образовательная услуга» исключено из Федерального закона «Об образовании в РФ». Соответствующий документ о поправках подписал 14 июля президент России Владимир Путин.
Так, в ряде статей термин «оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования» заменяется на «реализация образовательных программ».
Закон, который лишает образование статуса «услуги», был принят Госдумой в конце июня и одобрен Советом Федерации. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорил, что этот шаг направлен на «повышение престижа профессии учителя».
«Педагоги занимаются обучением и воспитанием подрастающего поколения, а не оказывают услугу», — заявлял он.
Тема повышения престижа работы учителя была поднята в августе 2021 года, во время встречи Владимира Путина с представителями общественности. Тогда педагог Жанна Торхова из Ярославля обратила внимание на то, что труд педагогов приравнивается к «услуге», хотя за ним стоят, в том числе, наставничество и дружба. В тот же день президент на заседании Госсовета поручил скорректировать законодательство и убрать данный термин.