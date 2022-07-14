Ты туда не ходи, дождь башка попадет. Отдохнуть на выходных в Ленобласти не получится

Синоптики предупреждают, что позагорать и словить дзен на берегу Финского залива или озер в Ленобласти в эти выходные будет крайне затруднительно.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», уже с пятницы в 47-м регионе зарядят дожди с грозами. Все это будет сопровождаться ветром, который местами будет достигать 11 метров в секунду.
Не смилостивится погода и в выходные. 16 июля в области будут громыхать небеса и лить как из ведра. Не везде, но угадать солнечный «пятачок» будет сложно. На берегу Финского залива будет гулять ветер, местами до 15 метров в секунду.
В воскресенье ожидается все то же погодное дежавю: дожди, грозы, при грозах ветер порывистый, до 11 метров в секунду.
15 июля в Подпорожском районе местами будет 3-й класс пожароопасности, на остальной территории 15–17 июля — 1–2-й класс.