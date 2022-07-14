Банк России выпустил десятирублевую монету, посвященную Рыльску. Посмотрите, как она выглядит

В рамках серии «Древние города России» Центробанк выпустил в обращение памятную десятирублевую монету, посвященную городу Рыльску Курской области. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает пресс-служба регулятора.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение панорамы Рыльска с видом на Успенский собор. Как уточняют в пресс-службе ЦБ, впервые город был упомянут в 1152 году в связи с походом ростово-суздальского князя Юрия Долгорукого на Чернигов.
Ранее Банк России ввел в оборот модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Москве и Центральному федеральному округу.