Буксир тушили возле строящегося причала в Усть-Луге. Пожар заинтересовал прокуратуру

Северо-Западная транспортная прокуратура
Помощь пожарных потребовалась в морском порту Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области. Утром 14 июля там дымил буксир.
Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, внутреннее возгорание на буксире «Рейдовый-50» тушили около восьми часов утра. Судно отбуксировали от строящего причала; пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.
Буксир принадлежит компании «Новотранс». Одноимённый холдинг миллиардера Константина Гончарова занимается строительством многопрофильного транспортно-логистического комплекса в порту Усть-Луга.
«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения пожарной безопасности по факту возгорания на судне», — сообщает надзорное ведомство.