    Пробки

    5/10

    usd58.53eur58.9
    Покупаем автомобиль в ЕвропеВсе об открытии ФинляндииНовые маршрутыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Буксир тушили возле строящегося причала в Усть-Луге. Пожар заинтересовал прокуратуру

    926
    обсудить

    Северо-Западная транспортная прокуратура

    Помощь пожарных потребовалась в морском порту Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области. Утром 14 июля там дымил буксир.

    Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, внутреннее возгорание на буксире «Рейдовый-50» тушили около восьми часов утра. Судно отбуксировали от строящего причала; пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
    ПоделитьсяПоделиться

    Буксир принадлежит компании «Новотранс». Одноимённый холдинг миллиардера Константина Гончарова занимается строительством многопрофильного транспортно-логистического комплекса в порту Усть-Луга.

    «Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения пожарной безопасности по факту возгорания на судне», — сообщает надзорное ведомство.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close