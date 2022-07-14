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    В России ужесточили наказание за езду без прав

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    Президент РФ Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают уголовную и административную ответственность для водителей, лишённых прав, но повторно севших за руль. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации в четверг, 14 июля.

    Так, ст. 12.7 КоАП дополнена положениями, устанавливающими ответственность за повторное вождение машины без прав — в случае если в нём отсутствуют признаки уголовного преступления. Нарушителям может грозить штраф до 100 тыс. рублей либо до 200 часов обязательных работ.

    Помимо этого в УК РФ добавлена статья, согласно которой водители, ранее уже лишавшиеся прав либо осуждённые за преступления, связанные с отсутствием права управлять автомобилем, могут получить наказание до двух лет лишения свободы.

    Также в ст. 264 УК РФ вносятся дополнения, усиливающие наказание за нарушение ПДД — если оно привело к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти человека, а также если преступление было совершено водителем без прав.

    Напомним, что поправки, касающиеся наказания для водителей, ранее лишённых прав, были внесены в Госдуму в конце мая. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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