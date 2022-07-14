Забывают по 20 раз на дню. Рассказываем, что находили в метро Петербурга в 2022 году

Сумки, пакеты, рюкзаки, а в дождливую погоду зонтики чаще всего забывают пассажиры петербургского метрополитена в вагонах и на платформах станций. За шесть месяцев с начала года сотрудники подземки нашли 3765 «потеряшек». Это в среднем 20 случаев в день.
Есть и необычные находки. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», в этом году пассажиры забыли квадрокоптер, робот-пылесос, часы в оправе из камня с художественной резьбой, офисное кресло, туристическую палатку, овощную рассаду, саженцы и связку книг.
Еще одна проблема у метро — упавшие на пути вещи. Чаще всего роняют на пассажиронапряженных станциях — «Площадь Восстания», «Проспект Ветеранов», «Садовая», «Спасская», «Комендантский проспект», «Рыбацкое», «Улица Дыбенко», «Площадь Александра Невского» и «Достоевская». Сотрудники метро в среднем поднимают с путей вещи от 2 до 5 раз в неделю.
Правда, сейчас (в летнее время) таких случаев больше из-за падения легкой обуви.
А так чаще всего с помощью щупов поднимают на платформу мобильные телефоны, беспроводные наушники, банковские карты и очки.
Но бывают и удивительные исключения. Так, на путях нашли духи, детский самокат, блендер и снеговую лопату.