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    Забывают по 20 раз на дню. Рассказываем, что находили в метро Петербурга в 2022 году

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    Сумки, пакеты, рюкзаки, а в дождливую погоду зонтики чаще всего забывают пассажиры петербургского метрополитена в вагонах и на платформах станций. За шесть месяцев с начала года сотрудники подземки нашли 3765 «потеряшек». Это в среднем 20 случаев в день.

    Есть и необычные находки. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», в этом году пассажиры забыли квадрокоптер, робот-пылесос, часы в оправе из камня с художественной резьбой, офисное кресло, туристическую палатку, овощную рассаду, саженцы и связку книг.

    Еще одна проблема у метро — упавшие на пути вещи. Чаще всего роняют на пассажиронапряженных станциях — «Площадь Восстания», «Проспект Ветеранов», «Садовая», «Спасская», «Комендантский проспект», «Рыбацкое», «Улица Дыбенко», «Площадь Александра Невского» и «Достоевская». Сотрудники метро в среднем поднимают с путей вещи от 2 до 5 раз в неделю.

    Правда, сейчас (в летнее время) таких случаев больше из-за падения легкой обуви.

    А так чаще всего с помощью щупов поднимают на платформу мобильные телефоны, беспроводные наушники, банковские карты и очки.

    Но бывают и удивительные исключения. Так, на путях нашли духи, детский самокат, блендер и снеговую лопату.

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