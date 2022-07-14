«Не время спекулировать, главная задача — не потерять». Финансист Коган — о том, как сохранить свои деньги

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка» Поделиться Поделиться





Евро и доллар на торгах достигли паритета впервые с 2002 года, а потом и вовсе евро опустился ниже доллара. Вероятно, тем, кто до сих пор хранит сбережения в евро, пора делать выводы. Да и тем, у кого осталась валюта на банковских счетах, приходится решать, что с ней делать. Скорее всего, «бежать» из привычных валют придется через открытие брокерского счета. О том, как быть с бытовыми сбережениями в пределах 100 тысяч долларов или евро, которые хотелось бы сохранить на ближайшие лет 10, «Фонтанке» рассказал профессор ВШЭ, автор аналитического телеграм-канала, экономист Евгений Коган.



— Один из вариантов, который еще месяц назад считался приемлемым, — перевести сбережения на счет в зарубежный банк, пока ограничения на сумму переводов это позволяют. Но ведь есть банки, которые уже заморозили счета в Европе, в том числе инвестиционные, если они принадлежат гражданам РФ. Так, например, поступил Райффайзен Банк. Значит ли это, что этот вариант сохранения сбережений рассматривать уже не стоит?

— Если гражданин России может доказать, что проживает за ее пределами, то есть является резидентом другой страны, то вариант перевода сбережений в зарубежный банк все еще доступен. Вид на жительство, предъявленный брокеру, защищает счет от заморозки. А с вкладчиками, проживающими в России, западные банки ведут себя иногда крайне неприлично. Случается блокировка средств, а иногда средства, которые человек, не находящийся под санкциями, отправляет на собственный счет, возвращаются под разными предлогами. Иногда резидентам России не дают пополнять счета. Все это крайне некомфортно. Вплоть до настоящего грабежа.

Недавно я разговаривал со своим товарищем, который несколько лет держал счет в эстонском банке. Принцип простой: если у россиян проблемы, почему бы не поживиться?! Счет, с точки зрения бизнеса, небольшой, меньше 100 тысяч долларов. Человеку заявили, что деньги замораживаются, — без особых объяснений причин. Он не публичная личность, не является PEPом (politically exposed person — физическое лицо, играющее значительную общественную роль. — Прим. ред.), он не под санкциями. И его просто поставили перед фактом, что его деньги заморожены «в связи с политикой нашего банка». Выводить средства со счета не хотят. Если раньше россиянам было комфортно работать с прибалтийскими банками, в том числе и с эстонскими, то сейчас они начали вести себя, мягко говоря, некрасиво по отношению к резидентам России.



— Второй вариант — конвертировать сбережения в рубль по нынешнему грустному курсу, но тут же купить облигации или фьючерсы на рост доллара. Это рабочий вариант для тех, у кого сбережения сравнительно невелики? Разумно ли привязываться к курсу доллара таким образом?

— Я не уверен, что нужно приобретать именно фьючерсы. Это инструмент, подверженный очень высокой волатильности. Уж лучше тогда приобрести юани, если вы хотите быть привязаны к валютам. Тем более наш министр финансов Антон Силуанов говорил, что если мы захотим таргетировать рубль (то есть добиться, чтобы рубль достиг какого-либо определенного значения по отношению, например, к доллару. — Прим. ред.), то делать это будем через покупку дружественных валют. Самая ликвидная и понятная нам валюта сегодня — юань. К тому же объемы торгов по юаню уже достаточно большие.



— Насколько это разумно, учитывая, что юань к концу июня подрос процентов на 27?

— За последнее время юань уже снова просел. Если тогда он вырос процентов на 25, то сегодня его рост можно оценивать процентов в 8–10. Другое дело, что процентные ставки по вкладам в юанях сегодня низкие. Зато вы точно будете знать, что никто не конфискует эти деньги, их можно достаточно долгое время держать, и вряд ли с вас будут требовать какие-то комиссии за их хранение.

— В рамках своего банковского счета выгодно ли совершать конвертацию долларов и евро в юани?



— Вряд ли вам какой-либо российский банк сегодня предоставит возможность сделать это напрямую. Скорее всего, сбережения придется загнать на брокерский счет. После этого продать доллары с него и купить юани.



— Как на перспективах юаня отразится растущая статистика по заболеваемости ковидом в мире?

— Чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть график курса юаня по отношению к доллару. Юань совершенно не волатильная валюта. Что бы ни происходило, она стоит на комфортном уровне. Юань долгое время укреплялся и еще в начале года стоил 6,30–6,35 юаня за доллар. Сегодня он стоит 6,72 относительно доллара. Примерно на этом уровне он находится с апреля, и колебания на сообщениях о коронавирусе минимальны. Может ли эта ситуация измениться? Да. Произойти может все что угодно. Например, могут начаться волнения на Тайване. Жизнь сегодня непредсказуема.



— Стоит ли сейчас конвертировать валютные сбережения на банковском счете в более экзотичные валюты вроде гонконгского доллара, рупии и дирхама?

— Глобально — стоит. Но лучше все-таки в дирхам, а не в рупию, которая более волатильна и более слабая. Дирхам привязан к курсу доллара, его колебания относительно американской валюты еще меньше, чем у юаня. Дирхам, с определенной точки зрения, можно считать неким прокси-долларом. Другое дело, что эти валюты низколиквидны, по ним мало инструментария, и поэтому с ними вам будет сложнее работать. Поэтому, с моей точки зрения, юани все же предпочтительнее.

— 12 июля доллар и евро на несколько секунд достигали ценового паритета, после чего евро все-таки чуть-чуть подорожал. Какие выводы из этого должны сделать обладатели сбережений в евро и долларах?

— Об укреплении доллара мы говорим больше года. Чем неопределеннее становится ситуация в мире, тем активнее инвесторы бегут в доллар как некую спасительную гавань. Означает ли это, что не будет отскоков? Я думаю, нет. В момент, когда мы с вами разговариваем, евро к доллару торгуется на уровне 1,005%. Евро дороже доллара всего на 0,5%. Но не факт, что евро будет и дальше двигаться только вниз. Если Европейский центробанк примет решение приподнять процентную ставку по евро, эта валюта может укрепиться на 1–2%. Что, в свою очередь, может повлечь за собой рост по рынкам, рост золота и так далее.



— Если посмотреть на курсы доллара и евро в банках, то никакого паритета не наблюдается. Откуда берется этот спред?

— Причин несколько. Евро гораздо менее ликвиден, чем доллар. К тому же наличных евро в России меньше, чем долларов: под матрасом мы предпочитаем хранить именно доллары. Причин очень много. В основном, наверное, дефицит наличных евро. А может быть, просто до тех, кто работает с обменниками, просто пока еще не дошло, кто ж их знает.

— Кстати, насчет матрасов. Запрет на снятие наличной валюты со счетов установлен до 8 сентября. Можно ли сейчас строить прогнозы, продлят ли его?

— Очень трудно предсказать, что у нас будет и что разрешат. К примеру, совершенно неожиданно Госдума собирается 15 июля. Можно ли предсказать, что думцы нарешают? Кажется, они и сами еще не знают, что конкретно. Так что предсказывать что-то в нашей стране достаточно сложно. Да и в мире тоже. Заниматься предсказаниями — сверхрискованная профессия.

— Вы в июне говорили, что в ближайший месяц курс «ужиком доползет» до комфортной для экономики отметки в 70 рублей за доллар. Но пока ничто, как говорится, не предвещает.



— Мы же понимаем, что курс 57 и даже 60 рублей за доллар крайне невыгоден ни для российских экспортеров, ни для российского бюджета. Поэтому я был уверен, что российские монетарные власти будут более энергичны в желании укрепить зарубежные валюты относительно рубля. Выходит, я был слишком хорошего мнения о них, думая, что они будут проводить достаточно решительные интервенции. А может быть, здесь просто инструментария не хватает и в данный момент — возможностей. Но я думаю, многое изменится, когда потихоньку будет налаживаться параллельный импорт. Одновременно с этим мы видим, как снижаются цены на энергоресурсы. Индия и Китай начали снижать потребление российских энергоресурсов, в частности нефти. Думаю, со временем баланс начнет смещаться, и мы увидим постепенное удорожание доллара относительно рубля.

— А почему ЦБ не предпринимает ничего для ослабления рубля, раз уж крепкий рубль невыгоден ни бизнесу, ни бюджету?



— Проблема в том, что в нашей стране это совсем нелегко сделать. Взять и ослабить рубль можно, остановив экспорт или подняв спрос на валюту. А родить этот спрос ни Минфин, ни Эльвира Набиуллина не могут.



— Просто разрешить людям забрать валюту из банков и покупать наличные доллары недостаточно?

— Это невозможно, потому что наличных долларов в достаточном объеме в банках просто нет. Разрешить людям выводить валютные счета за границу — тоже не выход. Сегодня куда ни кинь, везде подвох. Даже если проводить интервенции, выполнять их не так просто. Но даже если вы их выполняете, их надо постоянно поддерживать. Иначе курс валют сразу же пойдет вниз, а курс рубля вверх. Например, 11 июля явно производились интервенции. Курс доллара дошел до 63 рублей. Что мы видим дальше? Практически отвесное падение валют и укрепление рубля до 57,5 рубля за доллар в моменте. Я внимательно слежу за валютными торгами и вижу на протяжении всего дня 12 июля явные попытки интервенций и покупки валюты. Например, курс доходит до уровня 58,40 рубля за доллар. Но внезапно приходит кто-то мощный и буквально «выжирает» валюту с рынка — и курс становится 59. После чего приходит еще кто-то и продает большие объемы валюты. Серьезные колебания идут буквально каждую минуту.



— Это какая-то подковерная борьба?

— Нет, это скорее отсутствие у Центрального банка и Минфина эффективных инструментов. Кроме того, мы должны еще раз констатировать, что превышение экспортных потоков над импортом пока еще значительно. Почти ничего сделать невозможно. Отсюда и колебания курса. Понятно, кто продает валюту: скорее всего, это экспортеры, которым необходимы рубли для уплаты налогов. А вот кто покупает? Может быть, импортеры, а может быть, Министерство финансов через кросс-курсы, через юани.

— А чего сегодня со сбережениями ни в коем случае делать нельзя?

— Нельзя пытаться заработать за один день много и пытаться работать «на плечах». Например, сегодня рубль стоит 59. Но мы понимаем, что скоро он будет стоить 70. Можно подумать: «А пойду-ка я на все деньги куплю фьючерсы». А в следующую минуту рубль уже 57,30. И серьезная часть ваших сбережений канула в лету. Сегодня надо быть очень осторожным. Инвестировать только на свои, только на консервативных инструментах. Сегодня не время спекулировать, главная задача — не потерять.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»