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    Цены на проживание в гостиницах Петербурга снизились — в плюсе только пятизвездочные отели

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    Во втором квартале 2022 года гостиничный рынок Петербурга показал массовое снижение цен. По данным Becar Asset Managemeent, отели категории «5 звезд» в апреле-июне подешевели на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «4 звезды» — на 12%, «3 звезды» — на 13%. Стоимость номеров составила 19,2 тыс., 7,1 тыс. рублей и 4,4 тыс. рублей соответственно. В среднем за год цены на отели снизились на 8%.

    При этом отели «5 звезд» единственные показали прирост по сравнению с апрелем-июнем 2019 года — здесь цены выросли на 9%. В остальных же сегментах падение составило от 7% до 11%.

    — Пятизвездочные отели расправили крылья и «полетели», — подчеркнула вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина. — Как и в Москве, текущие цены опережают тарифы 2019 года. Средний тариф оказался ниже уровня второго квартала, однако уже совсем скоро тренд изменится в лучшую сторону.

    Всего, по итогам второго квартала, на рынке Санкт-Петербурга работает 415 отелей на 31 тыс. номеров — это на 4% больше, чем в январе-марте 2022 года. Увеличение числа действующих проектов произошло в связи с возобновлением работы отелей Sokos и открытием двух новых объектов — на 136 и на 49 номеров.

    При этом проектов под международными брендами в городе с начала года не стало ни больше, ни меньше — на рынке работает 31 отель на 8,3 тыс. номеров.

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