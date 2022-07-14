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    По Мурино гуляет нагая женщина. За неё волнуются соседи

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    Женщину ищут во Всеволожском районе Ленинградской области днём 14 июля. Не заметить её будет сложно: под обещанный синоптиками дождь она вышла раздетой.

    С просьбой о помощи к муринцам через паблик «Девяткино LIVE | Мурино» во «ВКонтакте» обратилась Юлия. Жителей просят оглянуться по сторонам: где-то во дворах может быть женщина, которой нужна помощь. Из примет — отсутствие одежды.

    «40 минут назад направлялась по улице Шувалова и переходила перекрёсток с Петровским бульваром», — уточняет Юлия.

    «Фонтанке» она добавила, что потеряла соседку, состояние здоровья которой вызывает сильное волнение. В известность поставили полицию, обеспокоенные пропажей женщины рассчитывают, что заметившие её свяжутся либо с ними, либо с правоохранительными органами.

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