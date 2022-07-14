По Мурино гуляет нагая женщина. За неё волнуются соседи

Женщину ищут во Всеволожском районе Ленинградской области днём 14 июля. Не заметить её будет сложно: под обещанный синоптиками дождь она вышла раздетой.



С просьбой о помощи к муринцам через паблик «Девяткино LIVE | Мурино» во «ВКонтакте» обратилась Юлия. Жителей просят оглянуться по сторонам: где-то во дворах может быть женщина, которой нужна помощь. Из примет — отсутствие одежды.



«40 минут назад направлялась по улице Шувалова и переходила перекрёсток с Петровским бульваром», — уточняет Юлия.

