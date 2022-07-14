Друзья из Читы, охотившиеся на «Рено» в Петербурге, предстанут перед судом

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении компании друзей, сколотивших группу угонщиков. Привлекали их исключительно автомобили марки Renault.

Скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Поделиться Поделиться





Перед судом предстанут трое уроженцев города Читы Забайкальского края в возрасте 35 и 36 лет, сообщает 14 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Все трое — близкие друзья. Следствие установило, что в период с сентября по октябрь 2020 года они создали организованную группу, чтобы похищать в разных районах Петербурга автомобили вместе с находившимся в них имуществом. Добычей их становились исключительно «Рено».

Похищенные машины злоумышленники отгоняли в арендованные гаражи в гаражном кооперативе в Мурино и на территории частного дома в Токсово. Там они подделывали и уничтожали идентификационные номера автомобилей, а после заменяли их под заранее приобретенные документы от машин, разбитых в «тотал» в ДТП, чтобы потом сбывать.

Скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Поделиться Поделиться





Поймали злоумышленников в октябре 2020 года, расследуя кражи Renault Logan и Renault Duster в Невском районе Петербурга. В ходе обысков по местам жительства задержанных и в гаражах полицейские нашли «Сандеро», «Логан» и два «Дастера», находившиеся в розыске как похищенные. Общий ущерб от деятельности компании друзей составил порядка 2 миллионов рублей. Все четыре машины вернули законным владельцам.

В отношении троих подозреваемых возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой) и части 2 статьи 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Двоих отправили под стражу, третьего отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Теперь дело передали в Невский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.