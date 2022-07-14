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    91-летний народный артист России Иван Краско госпитализирован в Свердловку

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    Народный артист России Иван Краско находится в Городской клинической больнице № 31. Он поступил туда еще в минувшую пятницу, 8 июля, рассказал «Фонтанке» 14 июля директор артиста Вячеслав Смородинов.

    «На даче он находился, родственники увидели, что ему не очень хорошо, у него усталость постоянная, одышка, позвонили художественному руководителю Театра Комиссаржевской Виктору Абрамовичу Новикову, он быстро подключился, и госпитализировали прямо с дачи, — поделился Смородинов подробностями. — Находится он на Крестовском острове в Свердловской больнице, но диагноза конкретного пока нет, идет обследование, анализы, ЭКГ, МРТ — всё проверяют. Пока предварительно говорят, что проблемы с сердцем и жидкость в легких обнаружена».

    Иван Краско с 1965 года служит в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, в настоящее время занят в спектаклях «Утоли моя печали» и «Я вернулся в мой город». В 2020 году вышел фильм с участием Ивана Ивановича «Сентенция» о последнем периоде жизни Варлама Шаламова — картина Дмитрия Рудакова была удостоена престижной награды ФИПРЕССИ.

    © Фонтанка.Ру

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