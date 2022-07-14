91-летний народный артист России Иван Краско госпитализирован в Свердловку

Народный артист России Иван Краско находится в Городской клинической больнице
«На даче он находился, родственники увидели, что ему не очень хорошо, у него усталость постоянная, одышка, позвонили художественному руководителю Театра Комиссаржевской Виктору Абрамовичу Новикову, он быстро подключился, и госпитализировали прямо с дачи, — поделился Смородинов подробностями. — Находится он на Крестовском острове в Свердловской больнице, но диагноза конкретного пока нет, идет обследование, анализы, ЭКГ, МРТ — всё проверяют. Пока предварительно говорят, что проблемы с сердцем и жидкость в легких обнаружена».
Иван Краско с 1965 года служит в Театре