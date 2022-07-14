    Пробки

    4/10

    usd58.53eur58.9
    Покупаем автомобиль в ЕвропеА если Рогозин уйдет?Новые маршрутыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    КАД между ЗСД и Московским шоссе сузят вдвое до середины августа

    1050
    обсудить

    Дорожные работы ограничат движение на юге кольцевой автодороги Петербурга в первой половине августа. Между развязками с ЗСД и Московским шоссе будут устранять колейность.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    С 1 по 18 августа на участке внешнего кольца КАД с 70-го по 64-й километр, между Западным скоростным диаметром и Московским шоссе, будет перекрыто движение по третьей и четвертой полосам, сообщает 14 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах на этот период ограничат скорость до 50 км/ч.

    Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит их ООО СПК «Зелёный город». Сроки ремонта могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close