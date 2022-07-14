КАД между ЗСД и Московским шоссе сузят вдвое до середины августа

Дорожные работы ограничат движение на юге кольцевой автодороги Петербурга в первой половине августа. Между развязками с ЗСД и Московским шоссе будут устранять колейность.
С 1 по 18 августа на участке внешнего кольца КАД с 70-го по 64-й километр, между Западным скоростным диаметром и Московским шоссе, будет перекрыто движение по третьей и четвертой полосам, сообщает 14 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах на этот период ограничат скорость до 50 км/ч.
Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит их ООО СПК «Зелёный город». Сроки ремонта могут быть скорректированы с учётом погодных условий.