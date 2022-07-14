Предпринимательница спалила автомобиль из неприязни к мужчине в Ленобласти

Алкоголь подогрел неприязнь жительницы Ленобласти к знакомому настолько, что она заставила полыхать автомобиль. Порыв обернулся уголовным делом.
В 0:44 13 июля в полицию Выборгского района Ленобласти обратился 49-летний местный житель и рассказал о поджоге машины, стало известно «Фонтанке» 14 июля. Прибывшие на место правоохранители установили, что между десятью часами вечера 12 июля и полуночью 13 июля у дома 14 по Железнодорожной улице Приморска некто поджег ВАЗ-2115 2004 года выпуска. Пламя повредило лакокрасочное покрытие автомобиля. Ущерб составил 80 тысяч рублей.
В пять часов вечера 13 июля полицейские по горячим следам задержали подозреваемую в поселке Ермилово. Ей оказалась 39-летняя индивидуальная предпринимательница. Будучи пьяной, женщина на почве неприязненных отношений с заявителем подожгла «Ладу». Машина, правда, принадлежит не ему, а 44-летнему мужчине.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ст. 167, ч. 2, УК РФ). Подозреваемую отпустили под обязательство о явке.