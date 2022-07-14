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    На что не пойдешь ради любви! Культурная Виктория уговорила петербуржца купить билеты в несуществующий театр

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    8 комментариев

    Любовь зла. Эта истина стоила жителю Фрунзенского района больше 8 тысяч рублей.

    В полицию Купчино 50-летний местный житель обратился утром, стало известно «Фонтанке» 14 июля. Он сообщил, что некоторое время назад на одном из сайтов знакомств стал переписываться с девушкой по имени Виктория. Когда дело дошло до предложения о личной встрече, новая знакомая предложила сходить в театр. Оценив культурный уровень подруги, мужчина попросил порекомендовать спектакль. И получил от нее ссылку на театр «Онегин». Там мужчина по-джентльменски купил билеты себе и девушке, заплатив за удовольствие лицезреть Викторию 8,5 тысячи рублей.

    Однако после этого она пропала со всех радаров. Догадавшись посмотреть, что же за театр такой — «Онегин», петербуржец понял, что он просто не существует.

    И после этого пришел жаловаться в уголовный розыск.

    По заявлению ведется проверка.

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    Комментарии 8

    Zet14 Июл 2022 в 13:34
    В конце марта здесь описывали похожую разводку на поход с дочерью бизнесмена в кабак специально созданный для этого (на 4-й Советской, 13, или на набережной канала Грибоедова, 66). Но там хоть "кабак" был...
    +0-0
    VKuser170895114 Июл 2022 в 13:18
    Вот как вредно не ходить в театр! )))
    Мне на тиндере так раз 5 свидание назначали. Но так как в театр хожу регулярно, то сразу вижу что сайт "левый" ....
    +0-0
    SU LUX INN14 Июл 2022 в 13:05
    да, в театр Онегин теперь Ни ногой!
    +0-0
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