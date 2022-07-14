На что не пойдешь ради любви! Культурная Виктория уговорила петербуржца купить билеты в несуществующий театр

В полицию Купчино 50-летний местный житель обратился утром, стало известно «Фонтанке» 14 июля. Он сообщил, что некоторое время назад на одном из сайтов знакомств стал переписываться с девушкой по имени Виктория. Когда дело дошло до предложения о личной встрече, новая знакомая предложила сходить в театр. Оценив культурный уровень подруги, мужчина попросил порекомендовать спектакль. И получил от нее ссылку на театр «Онегин». Там мужчина по-джентльменски купил билеты себе и девушке, заплатив за удовольствие лицезреть Викторию 8,5 тысячи рублей.

Любовь зла. Эта истина стоила жителю Фрунзенского района больше 8 тысяч рублей.

Однако после этого она пропала со всех радаров. Догадавшись посмотреть, что же за театр такой — «Онегин», петербуржец понял, что он просто не существует.



И после этого пришел жаловаться в уголовный розыск.



По заявлению ведется проверка.

