Байкер из Петербурга погиб в кювете под Лугой

Тяжелое ДТП с мотоциклом произошло вечером 13 июля в Лужском районе Ленобласти. Один человек в нем погиб, второй оказался в больнице.
Авария произошла в 20:30 среды на 2-м километре автодороги «Ретюнь — Волошово — Сара-Гора», стало известно «Фонтанке» 14 июля. 37-летний петербуржец на мотоцикле Kawasaki без номеров не справился с управлением и съехал в кювет. В группе «Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга» добавляют, что он ехал со стороны Шильцево в направлении Ретюни.
В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Его пассажира, 44-летнего петербуржца, госпитализировали в состоянии средней тяжести, мужчина получил сочетанную травму. Известно, что в 2022 году байкер за нарушения ПДД не привлекался.