Водитель «Лады» сбил третьеклассника на «зебре» на Римского-Корсакова

Младшеклассник пострадал в ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга днем 13 июля. Он попал под машину, переходя дорогу по «зебре».
В 16:08 у дома 43 по проспекту Римского-Корсакова 51-летний монтажник на автомобиле LADA Granta, принадлежащем фирме, где он работает, сбил 9-летнего мальчика, сообщает 14 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автомобиль ехал в направлении от улицы Глинки к Лермонтовскому проспекту, а третьеклассник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения машины. Ребенок был без сопровождения взрослых.
В результате ДТП школьник с различными травмами был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Полиция ведет проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По данным «Фонтанки», водитель за 2022 год трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.