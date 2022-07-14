Приставы оштрафовали московских коллекторов за психологический прессинг петербуржца

Судебные приставы Петербурга за полгода получили от горожан более
В отношении правонарушителей за полгода составлено 100 административных протоколов по статье 14.57 КоАП РФ (нарушение закона о защите прав физлиц при возврате просроченной задолженности). Суды и должностные лица ГУФССП рассмотрели 202 таких дела и оштрафовали нарушителей почти на 11 миллионов рублей.
В качестве примера ведомство приводит одну из московских коллекторских организаций. Её сотрудники названивали петербуржцу, «оказали на него психологическое давление и ввели в заблуждение относительно последствий неисполнения долгового обязательства». Компания оштрафована на 100 тысяч рублей.
По данным на 1 июня 2022 года, в госреестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в Петербурге входят 23 коллекторских агентства.