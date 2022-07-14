Приставы оштрафовали московских коллекторов за психологический прессинг петербуржца

Судебные приставы Петербурга за полгода получили от горожан более 1 400 жалоб на действия коллекторских агентств, в основном на частые звонки и СМС, в том числе третьим лицам. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.



В отношении правонарушителей за полгода составлено 100 административных протоколов по статье 14.57 КоАП РФ (нарушение закона о защите прав физлиц при возврате просроченной задолженности). Суды и должностные лица ГУФССП рассмотрели 202 таких дела и оштрафовали нарушителей почти на 11 миллионов рублей.

