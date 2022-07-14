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    Приставы оштрафовали московских коллекторов за психологический прессинг петербуржца

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    Судебные приставы Петербурга за полгода получили от горожан более 1 400 жалоб на действия коллекторских агентств, в основном на частые звонки и СМС, в том числе третьим лицам. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

    В отношении правонарушителей за полгода составлено 100 административных протоколов по статье 14.57 КоАП РФ (нарушение закона о защите прав физлиц при возврате просроченной задолженности). Суды и должностные лица ГУФССП рассмотрели 202 таких дела и оштрафовали нарушителей почти на 11 миллионов рублей.

    В качестве примера ведомство приводит одну из московских коллекторских организаций. Её сотрудники названивали петербуржцу, «оказали на него психологическое давление и ввели в заблуждение относительно последствий неисполнения долгового обязательства». Компания оштрафована на 100 тысяч рублей.

    По данным на 1 июня 2022 года, в госреестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в Петербурге входят 23 коллекторских агентства.

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