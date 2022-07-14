В Москве арестован вице-президент российско-финской компании по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы арестовал до 12 сентября 2022 года Тимофеева Валерия Владимировича, который проходит подозреваемым по делу о госизмене. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, арестованный Тимофеев — вице-президент одной из российско-финских компаний.
По предварительной информации, он является вице-президентом по развитию бизнеса российско-финской компании Helsinki Shipyard Oy. Так, Тимофеев якобы имел доступ к информации, которая касается работы судостроительного завода «Янтарь».
Как говорится на сайте Helsinki Shipyard Oy, компания занимается сложными морскими технологиями и судостроением.
«Верфь имеет многолетний опыт проектирования и строительства пассажирских и круизных судов. Мы также известны построенными нами ледоколами и другими специальными судами для арктических условий», — сообщается на сайте Helsinki Shipyard Oy.