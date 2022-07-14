Школьник из Петербурга увёз отца в кювет. Родитель цел, сына спасают в больнице

Юный петербуржец пострадал в результате ДТП в Лужском районе Ленинградской области.
По информации ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло 13 июля около 20:30 на 1-м километре дороги Бор — Наволок — Югостицы. По предварительным данным, юноша 2006 года рождения на скутере «Паладин» без госзнаков не справился с управлением, пересёк встречную полосу и съехал в кювет, где скутер опрокинулся. Медики скорой помощи госпитализировали его в тяжёлом состоянии с тупой травмой живота. В качестве пассажира на скутере ехал отец подростка, он не пострадал.
По данным «Фонтанки», 16-летний парень учится в 8 классе школы в Петербурге. Его отец работает наладчиком в частной компании.
«Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия», — отмечают в ГУ МВД.