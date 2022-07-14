Вы о таком и не слышали. Под Петербургом пройдёт чемпионат России по кануполо

Кануполо — молодой вид спорта, это водное поло на байдарках. И тем не менее у него уже есть чемпионат. Он пройдёт 15–17 июля в Горбунках Ломоносовского района, что рядом с Петербургом, в историческом парке-усадьбе «Беззаботное».
Как сообщили «Фонтанке» 14 июля организаторы из клуба «9 Вал», бороться за победу будут 20 команд из шести городов России, в том числе Москвы и Петербурга. Чемпионат откроется в пятницу первенством России для игроков до 22 лет, в воскресенье пройдут полуфиналы и финалы.
«Кануполо — спортивная командная игра в мяч, представляющая собой водное поло, участники которого передвигаются по полю размером 23х35 в каяках. Азарт, командная тактика, очень разноплановые физические нагрузки и навыки игры с мячом на воде — всё это делает кануполо зрелищным видом спорта», — рассказывают организаторы.
Усадьба «Беззаботное», принадлежавшая великому князю Николаю Романову, сейчас имеет статус объекта культурного наследия регионального значения Ленинградской области.