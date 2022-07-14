Вы о таком и не слышали. Под Петербургом пройдёт чемпионат России по кануполо

Кануполо — молодой вид спорта, это водное поло на байдарках. И тем не менее у него уже есть чемпионат. Он пройдёт 15–17 июля в Горбунках Ломоносовского района, что рядом с Петербургом, в историческом парке-усадьбе «Беззаботное».



Как сообщили «Фонтанке» 14 июля организаторы из клуба «9 Вал», бороться за победу будут 20 команд из шести городов России, в том числе Москвы и Петербурга. Чемпионат откроется в пятницу первенством России для игроков до 22 лет, в воскресенье пройдут полуфиналы и финалы.

