Пенсионерка на севере Петербурга пришла в клинику на обследование и оказалась должна крупную сумму денег

Пенсионерка пришла в клинику Приморского района и из-за плохого зрения оказалась в кредитном рабстве.



70-летняя петербурженка обратилась в полицию накануне около четырех дня, стало известно «Фонтанке» 14 июля. По предварительной информации, она сообщила, что утром 12 июня ей на мобильный телефон позвонили и пригласили в медицинскую клинику на Лиговском проспекте, 266, на обследование.



Пожилая дама пришла в заведение в тот же день. Ей дали заполнить анкету, а потом подали на подпись документы, с которыми она не ознакомилась из-за того, что плохо видит.

