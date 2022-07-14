Гендиректор перевернул BMW на трассе М-11. «Добрые люди» остановились помочь и уехали с его сумкой — с евро и пистолетом

Серьёзное ДТП на платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Петербург) попало на видео. А вот приметы «добрых людей», остановившихся «помочь» после аварии, полицейские записали со слов водителя «БМВ».

Само ДТП произошло 12 июля, а связанную с ним историю «Фонтанка» узнала 14 июля. По предварительным данным, во вторник около 18:30 на 605-м километре трассы, под путепроводом на Тосно (территория городского поселения Любанское), BMW Х5 врезался в металлическое ограждение и опрокинулся. За рулём находился 44-летний гендиректор петербургской компании, занимающейся продажей оборудования («БМВ» принадлежит компании). Предположительно, он не справился с управлением.

Момент ДТП попал на видео, оно опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». От дождя дорога была мокрая, и машину, похоже, занесло в один отбойник, а потом в другой. К тому же, как говорят очевидцы, скорость была высока. «Он несся, как ненормальный, издалека всем моргал, чтоб ему уступили левую полосу. Нас очень напугал, мы с маленьким ребёнком ехали», — рассказывает Юлия. По данным «Тосненского вестника» , в ДТП пострадали двое пассажиров: мужчины 33 и 34 лет. Оба были доставлены в Тосненскую КМБ, предварительно, в состоянии средней степени тяжести.

Минут через 10 после аварии у «перевёртыша» остановились «добрые люди» на белой «КИА Рио» с московскими номерами. Из салона вышли трое мужчин, якобы чтобы помочь, начали собирать разбросанные в результате ДТП вещи. И вскоре уехали — после того, как один из них прихватил с собой сумку гендиректора, в которой находились 5 000 рублей, 350 евро, травматический пистолет «Глок-Т», лазерный дальномер, четыре кобуры и банковские карты.

